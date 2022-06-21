В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины назвали количество принудительно вывезенных в Россию граждан Украины. Депортации подверглись миллион двести тысяч человек.

Об этом Радіо Свобода рассказада глава ведомства Ирина Верещук.

Киев пытается сделать все возможное для спасения таких жертв и заложников. Обращения идут во все международные организации.

— Также договариваемся, чтобы была третья страна, выполняющая роль консульского органа. Надеюсь, что удастся вернуть большую часть людей. Мы не против, если люди хотят уехать в Россию, но категорически против, когда их насильственно увозят. Мы возражаем, чтобы Россия использовала гуманитарные коридоры для депортации украинцев, — заявила глава ведомства.

Напомним, Литва признала принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией.