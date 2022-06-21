Совет Безопасности ООН сегодня, 21 июня, рассмотрит, как российская пропагандистская машина стала одной из важных причин разжигания ненависти против Украины и начала войны.

Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на секретариат Совета.

Заседание пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. На повестке стоит вопрос «Подстрекательство к насилию, что привело к совершению жестоких преступлений».

Сообщается, что члены Совбеза проанализируют, какую роль пропаганда и язык ненависти в России отыграли в подготовке войны против украинской нации.

На мероприятии запланировано выступление украинского постпреда Сергея Кислицы.

Как сообщалось, российская пропаганда предала огласке арест командующего 58-й армией РФ, которая пыталась захватить Николаев.