Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций.

Об этом сообщает в Twitter разведки Канады (CSIS).

CSIS предупреждает канадских предпринимателей, что Россия будет активно пытаться найти пути обхода новых раундов санкций.

Отмечается, что российский оборонно-промышленный комплекс очень зависит от иностранных составляющих и технологий в вопросе модернизации армии.

«Российские попытки обойти эти санкции и незаконно приобрести западные технологии ограниченного или двойного назначения будут продолжаться и, возможно, будут усиливаться, в том числе в Канаде», — говорится в сообщении

Ранее появились подтвреждения, что в вооружении и военной технике России используется микроэлектроника, производимая в США. Микросхемы иностранного производства украинские разведчики нашли в российских комплексах ПВО «Панцирь», ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и крылатых ракетах Х-101.