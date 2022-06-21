В парламент внесли кандидатуру на должность уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Им оказался народный депутат Дмитрий Лубинец, сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук в Facebook.

— В соответствии с требованиями законодательства, внес предложение относительно Кандидатуры народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, — написал он.

В 2019 году Дмитрий Лубинец был избран в Верховную раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы «За майбутнє».

Является главой Комитета Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.