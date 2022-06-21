Во вторник, 21 июня, Верховная Рада вернула таможенные пошлины и налогообложение на импортные товары и растаможку авто.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроект №7418 поддержали сразу в двух чтениях. Нардепы отдали за него 234 голоса. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

Напомним, менее, чем за полтора месяца действия льготной растаможки автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину было ввезено 76,5 тысячи подержанных транспортных средств.