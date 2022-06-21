Напдеп Евгений Шевченко, симпатизировавший самопровозглашенному президенту Беларуси, снова появился в публичном пространстве с заявлением, что не переходил на сторону оккупантов и все это время выполнял «военно-политическую миссию».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отметим, что в марте в российских СМИ появилась информация о том, что Евгения Шевченко при попытке сбежать в Польшу задержала и похитила Служба безопасности Украины. РосСМИ называли его главным инициатором переговоров Украины и России.Теперь же нардеп заявляет, что все это время выполнял какое-то задание и намекнул, что его жизнь спасли сотрудники военной разведки.

— Я жив здоров. Хотя была ситуация при которой жизнь висела на волоске. Видать Господь меня спас. И конечно же наши ребята из военной разведки. Давно не заходил в интернет, и не видел всю эту чушь, о которой пишут некоторые блядские помойки. Официально заявляю, на сторону русских я не переходил, и не собираюсь. Все это время я выполнял военно- политическую миссию. Какую именно — расскажу после войны, — отметил он.

Евгений Шевченко также раскритиковал советников главы Офиса Президента Михаила Подоляка и Алексея Арестовича.

— Кстати, я заметил, что информационное поле полностью зачищено. Арестович с Подоляком превратились в советскую газету «Правда». Я так понимаю рот закрыли всем… И любое другое мнение считается государственной изменой. Война — это особый режим. Тяжелый режим. Но, это все равно жизнь. И война — это не оправдание беззаконности и беспределу. Не делайте из людей «баранов». Не получится. Люди хотят знать правду. Хотят видеть надежду на завтрашний день. Сегодняшняя главная задача — отстоять Украину, сохранить нашу государственность, и нашу землю. Я люблю Украину. Люблю все украинское. Потому, что я украинец. И я не позволю России лишать нас права на свою государственность, — отметил он.

Упомянул нардеп и президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому ранее летал в гости, за что бы исключен из фракции «Слуги народа».

— И ещё! Президент Казахстана Токаев сделал очень важное заявление. Хотелось бы услышать тоже самое и от Президента Беларуси, — резюмировал он.

Речь идет о заявлении Касыма-Жомарта Токаева о том, что Казахстан не признает самопровозглашенные «Л/ДНР».

Напомним, Госбюро расследований открыло дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, ранее исключенного из фракции «Слуги народа», за коллаборационизм.