В плену россиян до сих пор остаются 75 украинских военных, защищавших остров Змеиный.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает «Радио Свобода».

Ранее родственница одного из защитников Змеиного говорила о 80 пленных, но, по информации ведомства, их сейчас 75. В настоящее время министерство не занимается обменом, но владеет реестром пленных.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников «Азовстали».