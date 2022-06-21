В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших военных. В этот раз вернули тела 35 бойцов.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции.
Операция по возвращению продолжалась в сотрудничестве с уполномоченным по вопросам пропавших без вести, военной разведкой, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников «Азовстали».
В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших военных. В этот раз вернули тела 35 бойцов.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции.
Операция по возвращению продолжалась в сотрудничестве с уполномоченным по вопросам пропавших без вести, военной разведкой, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников «Азовстали».