В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших военных. В этот раз вернули тела 35 бойцов.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Операция по возвращению продолжалась в сотрудничестве с уполномоченным по вопросам пропавших без вести, военной разведкой, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников «Азовстали».