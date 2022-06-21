На вооружение армии Украины поступили немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
— Важно. Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому клубу лучших присоединился и Ph2000, — сообщил Алексей Резников.
Министр обороны подчеркнул, что появление Ph2000 — пример кооперации в поддержку Украины.
— Очень ценю усилия моей коллеги — министра обороны Германии Кристине Ламбрехт и с удовольствием благодарю Нидерланды и Кайси Оллонгрен, — добавил Алексей Резников.
Напомним, Польша отдала Украине 18 155 мм самоходных артиллерийских установок AHS Krab, которые соответствуют всем правилам Североатлантического альянса.
На вооружение армии Украины поступили немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
— Важно. Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому клубу лучших присоединился и Ph2000, — сообщил Алексей Резников.
Министр обороны подчеркнул, что появление Ph2000 — пример кооперации в поддержку Украины.
— Очень ценю усилия моей коллеги — министра обороны Германии Кристине Ламбрехт и с удовольствием благодарю Нидерланды и Кайси Оллонгрен, — добавил Алексей Резников.
Напомним, Польша отдала Украине 18 155 мм самоходных артиллерийских установок AHS Krab, которые соответствуют всем правилам Североатлантического альянса.