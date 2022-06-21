Кабинет министров Украины определил новые условия выплат по безработице для украинцев, которые выехали из страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина, пишет РБК-Украина.

По его словам, украинцы теперь теряют статус и выплаты по безработице, если они находится за границей более 30 дней во время действия военного положения в стране.

Ранее сообщалось, что Красный Крест вводит новые выплаты для малообеспеченных семей, пострадавшим от войны. Финансовую помощь получат как переселенцы, так и те граждане, которые остались в зоне боевых действий.