Великое Герцогство Люксембург выделило 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве, сообщает Укринформ.

Владимир Зеленский рассказал, что в рамках визита в Украину Бетель посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области. Он подчеркнул, что этот визит подтверждает поддержку Украины.

— Быть сейчас в Украине. Быть сейчас с Украиной - это быть на светлой стороне истории, какой бы сложной она ни была, — сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил помощь Люксембурга, активно предоставляемую Украине с начала полномасштабного российского вторжения. В этом контексте Президент поблагодарил Бетеля за выделение 15% оборонного бюджета Люксембурга в поддержку украинской армии.

Он также выразил благодарность за помощь украинцам, которые из-за войны нашли убежище в Люксембурге.

В то же время, Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Бетелем обсуждались вопросы усиления санкций против России, вызовы, связанные с блокадой российскими военными украинских портов, а также послевоенное восстановление Украины.

Относительно восстановления Владимир Зеленский отметил, что этот вопрос будет предметно рассматриваться на конференции в Лугано в июле этого года.

Напомним, Польша отдала Украине 18 155 мм самоходных артиллерийских установок AHS Krab, которые соответствуют всем правилам Североатлантического альянса.