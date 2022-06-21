Получив гарантии безопасности собственного воздушного пространства от Чехии и Польши, Словакия согласилась передать в Украину 12 истребителей МиГ-29.
Об этом пишет Business Insider.
Снабдив украинскую авиацию своими самолетами, Словакия будет ждать поставок F-16, которые были закуплены в США.
А пока небо над страной будут защищать пилоты Польши и Чехии.
Напомним, командующий Нацгвардии Калифорнии добивается, чтобы Украина получила от западных союзников истребители.
Получив гарантии безопасности собственного воздушного пространства от Чехии и Польши, Словакия согласилась передать в Украину 12 истребителей МиГ-29.
Об этом пишет Business Insider.
Снабдив украинскую авиацию своими самолетами, Словакия будет ждать поставок F-16, которые были закуплены в США.
А пока небо над страной будут защищать пилоты Польши и Чехии.
Напомним, командующий Нацгвардии Калифорнии добивается, чтобы Украина получила от западных союзников истребители.