Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что Украина могла бы куда быстрее победить российскую армию, если Запад кратно расширил бы поставки военной техники.

Об этом он заявил радио Canada.

Политик акцентировал, что украинские защитники стабилизировали линию фронта и обезопасили город насколько это было возможно. При этом они идут в контрнаступление на Херсонщине при недостатке современной тяжелой техники, которая бы ускорила процесс деоккупации.

Он добавил, что украинская нация победит в любом случае, зарубежным странам нужно просто снабдить ее боеприпасами и техникой.

— Когда вам это нужно?, — спросили у него журналисты. — Еще вчера, — объяснил Александр Вилкул.

Как сообщалось, со стороны Кривого Рога движется планомерное освобождение Херсонской области от российской оккупации.