Председатель партии СДПГ (к которой относится канцлер Олаф Шольц) Ларс Клингбейл заявил, что немецкие власти после российского вторжения в Украину должны в кратчайшие сроки укрепить Бундесвер.

Об этом информирует Die Welt.

Глава канцлерской партии заявил что Германия «должна иметь право быть ведущей державой» в грядущем мировом порядке. А для этого Берлину нужно вкладываться в армию, реформируя Бундесвер.

— Общество в Германии должно начать нормально относиться к Вооруженным силам. С уважением и признательностью к солдатам и тому, что они делают, — подчеркнул Ларс Клингбейл.

Представитель политсилы Шольца добавил, что военную силу нужно рассматривать «законное средство политики», которое поможет сдержать таких агрессоров как Москва.

— Некоторые думали, что чем меньше Бундесвера, тем ниже вероятность войны. Дело обстоит как раз наоборот, — извлек он урок из нападения России на Украину.

Напомним, генерал Бундесвера критиковал Шольца за задержки в поставках оружия для Украины.