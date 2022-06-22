Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал урезание поставок газа в Европу со стороны России «экономической атакой».

Его слова передает «Укринформ».

Глава одного из важнейших немецких ведомств отметил, что Кремль использует торговлю ресурсами в качестве оружия, шантажируя Евросоюз повышенными ценами и сокращая поставки.