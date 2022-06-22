Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал урезание поставок газа в Европу со стороны России «экономической атакой».
Его слова передает «Укринформ».
Глава одного из важнейших немецких ведомств отметил, что Кремль использует торговлю ресурсами в качестве оружия, шантажируя Евросоюз повышенными ценами и сокращая поставки.
—Такая стратегия не должна преуспевать, — акцентировал Роберт Хабек.
Вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что таким образом Кремль хочет посеять панику среди граждан Евросоюза, играя на теме повышения цен и нестабильности бизнеса. В ответ правительство Германии будет использовать законсервированные угольные ТЭС.
Напомним, Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию из-за проблем с газом из РФ.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал урезание поставок газа в Европу со стороны России «экономической атакой».
Его слова передает «Укринформ».
Глава одного из важнейших немецких ведомств отметил, что Кремль использует торговлю ресурсами в качестве оружия, шантажируя Евросоюз повышенными ценами и сокращая поставки.
—Такая стратегия не должна преуспевать, — акцентировал Роберт Хабек.
Вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что таким образом Кремль хочет посеять панику среди граждан Евросоюза, играя на теме повышения цен и нестабильности бизнеса. В ответ правительство Германии будет использовать законсервированные угольные ТЭС.
Напомним, Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию из-за проблем с газом из РФ.