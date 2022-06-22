После ракетного удара по жилому дому в Николаеве, фото: Сергей Кононенко

22 июня идут 119-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

Как отмечают в Оперативном командовании Юг, для доказательства своей мощности захватчики применяют тактику рассредоточенных, но почти одновременных ракетных ударов в сочетании с системами залпового огня или артиллерией.

Например, вчера утром Николаев и Очаков одновременно был атакован крылатыми ракетами.

Поражена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, повреждены здания предприятий и электрические сети. Параллельно оккупанты из реактивной системы залпового огня «Ураган» обстреляли жилые кварталы Николаева. При этом снова использовались запрещенные кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой получил ранения, за его жизнь борются медики.

Через несколько часов из РСЗО обстреляли и Очаков, есть раненые. Чуть позже стратегической авиацией выпущены ракеты по акватории и причалам порта. Пострадавших нет.

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Контрнаступлением от Николаевщины украинцам удалось потеснить линию обороны россиян и продвинуться на глубину фронта 8-10 километров, ближе к Херсону.

Согласно наблюдениям чешского репортера, бои за Северодонецк оттянули на себя огромное количество российских резервов и позволили ВСУ развить наступление на Херсонщине.

— Украинцы тут же начали их кое-где теснить. На одном узком участке фронта удалось продвинуться до Херсона до восьми-десяти километров, что очень беспокоит русских оккупантов. Но, конечно, при драматической обстановке, особенно в селах и поселках на очень широкой и длинной линии фронта в южной части фронта, разрушения невероятные. Осмелюсь сказать, это одно из худших мест, которые я видел за 25 лет, — отметил военный корреспондент.

В Украине разрушено до 30% инфраструктуры из-за вторжения России, сообщил министр транспорта Украины Александр Кубраков.