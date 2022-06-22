Власти Великобритании пересмотрели визовые правила и теперь готовы принимать несовершеннолетних переселенцев из Украины, даже если они подали заявку на въезд в страну без родителей, или других совершеннолетних родственников.

Об этом сообщает ВВС.

Британское правительство пересмотрело правила только для тех подростков, которые уже подали заявки на получение визы. Чтобы обеспечить их безопасность, они смогут жить только в семьях их родственников, либо людей, хорошо знакомых с их родителями.

В исключительных случаях несовершеннолетние получат возможность поселиться в семье спонсора, с которым они ранее не были знакомы, но тогда понадобятся тщательные проверки безопасности и специальное одобрение правительства и местных властей.

Официальный представитель британского правительства отметил, что в МИДе изучают возможность распространения схемы «Дома для Украины» и на тех несовершеннолетних украинцев, которые пока не подали заявки на въезд.

Ранее министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что общество и предприниматели устали принимать украинских беженцев.