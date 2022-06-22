Министерство обороны Беларуси объявили о «мобилизационных учениях» с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, на границе с Украиной.

Об этом сообщает белорусское провластное информагентство «Белта».

— Ежегодное учение, в прошлом году аналогичное было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению, – сказано в сообщении.

Белорусские военные потянут на сборы военнообязанных запаса. Комиссариаты хотят «отработать» вопросы уведомления и отправки граждан в воинские части.

Планируется в учениях задействовать силы специальных операций вооруженных сил Беларуси. Это делается для того, чтобы создать приближенную к реальности обстановку.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не собирается принимать участия в войне РФ против Украины.