Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению. Поэтому страна готова воевать, если это все же произойдет.

Об этом заявил командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен, которого цитирует Reuters.

— Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине, — прим.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации, — заявил Тимо Кививен.

Генерал также подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающим является мотивация финнов и добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин объявили о поддержке решения незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО.