В Украине обновили перечень территорий на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. К этому списку отнесено 303 общины в восьми областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
С полным списком общин, переселенцы из которых претендуют на выплаты, можно ознакомиться в списке.
— По состоянию на 21.06.2022 года до обновленного перечня территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), входит 8 областей, — говорится в сообщении.
По данным ведомства речь идет о территориальных общинах в таких областях:
Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих общин, получат денежную помощь от государства.
В ведомстве отмечают, что в процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия, а именно:
Если человек зарегистрирован в какой-то из указанных областей, но его община отсутствует в этом перечне, ему необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
Как сообщалось, в Первомайске работают над разработкой проекта строительства многоквартирных домов для внутриперемещенных лиц.
В Украине обновили перечень территорий на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. К этому списку отнесено 303 общины в восьми областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
С полным списком общин, переселенцы из которых претендуют на выплаты, можно ознакомиться в списке.
— По состоянию на 21.06.2022 года до обновленного перечня территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), входит 8 областей, — говорится в сообщении.
По данным ведомства речь идет о территориальных общинах в таких областях:
Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих общин, получат денежную помощь от государства.
В ведомстве отмечают, что в процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия, а именно:
Если человек зарегистрирован в какой-то из указанных областей, но его община отсутствует в этом перечне, ему необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
Как сообщалось, в Первомайске работают над разработкой проекта строительства многоквартирных домов для внутриперемещенных лиц.