В Украине обновили перечень территорий на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. К этому списку отнесено 303 общины в восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

С полным списком общин, переселенцы из которых претендуют на выплаты, можно ознакомиться в списке.

— По состоянию на 21.06.2022 года до обновленного перечня территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), входит 8 областей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства речь идет о территориальных общинах в таких областях:

Донецкая (66),

Харьковская (51),

Днепропетровская (7),

Луганская (37),

Запорожская (51),

Херсонская (49),

Николаевская (23),

Сумская (18).

Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих общин, получат денежную помощь от государства.

В ведомстве отмечают, что в процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия, а именно:

территории, временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Если человек зарегистрирован в какой-то из указанных областей, но его община отсутствует в этом перечне, ему необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Как сообщалось, в Первомайске работают над разработкой проекта строительства многоквартирных домов для внутриперемещенных лиц.