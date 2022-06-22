В Чернобаевке Херсонской области подорвали машину «главы администрации Чернобаевской территориальной громады» Юрия Турулева.

Об этом сообщил депутат областного совета, советник главы областной военной администрации Сергей Хлань в комментарии «Укринформу».

По его информации, кто-то взорвал машину коллаборанта, однако Юрий Турулев не пострадал.

В то же время в эфире «Вести Крым», как цитирует TACC, Юрий Турулев заявил, что получил «при совершенном на него покушении» легкие осколочные ранения и легкую контузию.

Юрий Турулев – бывший руководитель местной автостанции. Украинские правоохранители подозревают Турулева в коллаборации. Согласно данным СБУ, он добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти.

— Коллаборант не просто сторонник «русского мира», но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей громады и незаконно распоряжается коммунальным имуществом, — отмечал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Херсоне произошел взрыв в ресторане, где с первых дней оккупации города часто обедали чиновники оккупационной администрации.