Министр иностранных дел Индонезии заявил, что президент этой страны Джоко Видодо приедет в Украину на следующей неделе.

Об этом пишет Balicitizen.

Этот лидер станет первым главой азиатского государства, который побывает в Украине после начала российского вторжения.

В Киев политик поедет после участия в саммите G7, который запланирован на воскресенье и понедельник.

— Президент Видодо решил внести свой вклад в мир в Украине, а не сидеть сложа руки, — заявил глава МИД Индонезии.

На данный момент Индонезия занимает кресло председателя G20. Она проголосовала за осуждение российской агрессии против Украины на Генассамблее ООН.

Напомним, глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой двадцатки».