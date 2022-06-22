Министр иностранных дел Индонезии заявил, что президент этой страны Джоко Видодо приедет в Украину на следующей неделе.
Об этом пишет Balicitizen.
Этот лидер станет первым главой азиатского государства, который побывает в Украине после начала российского вторжения.
В Киев политик поедет после участия в саммите G7, который запланирован на воскресенье и понедельник.
— Президент Видодо решил внести свой вклад в мир в Украине, а не сидеть сложа руки, — заявил глава МИД Индонезии.
На данный момент Индонезия занимает кресло председателя G20. Она проголосовала за осуждение российской агрессии против Украины на Генассамблее ООН.
Напомним, глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой двадцатки».
Министр иностранных дел Индонезии заявил, что президент этой страны Джоко Видодо приедет в Украину на следующей неделе.
Об этом пишет Balicitizen.
Этот лидер станет первым главой азиатского государства, который побывает в Украине после начала российского вторжения.
В Киев политик поедет после участия в саммите G7, который запланирован на воскресенье и понедельник.
— Президент Видодо решил внести свой вклад в мир в Украине, а не сидеть сложа руки, — заявил глава МИД Индонезии.
На данный момент Индонезия занимает кресло председателя G20. Она проголосовала за осуждение российской агрессии против Украины на Генассамблее ООН.
Напомним, глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой двадцатки».