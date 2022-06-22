Россия считала приоритетной целью ученого-ядерщика из Техаса Джона Спора, который жил в Мариуполе на начало войны. Американца удалось эвакуировать из-под носа оккупантов в Николаев, после чего он выехал в соседнюю страну.

Об этом пишет CBS News.

Джон Спор занимался разработкой технологии, необходимой для оружия с лазерным наведением.

Российское вторжение он встретил в Мариуполе. Во время осады и штурма города под сильными артиллерийскими и ракетными обстрелами он покинул свой дом.

Российские отряды получили на него наводку и охотились в течение нескольких месяцев.

— Из-за чувствительных интересов национальной безопасности США, связанных с его работой, Спор считается высокоценной целью для российских сил и спецслужб, — отметили журналисты.

Сестра Спора запросила помощь в поисках брата у Госдепартамента США и сенаторов Теда Круза, Рэнди Вебер. К спасению ученого была привлечена частная спасательная организация Project DYNAMO.

— Проект DYNAMO был с нашей семьей на каждом шагу в этом кошмаре. DYNAMO стал ответом на молитвы нашей семьи. Мы в изумлении от того, что он наконец-то на пути к нам и в безопасности после месяцев надежд, — рассказала родственница.

Американские ветераны в составе Project DYNAMO за месяц проработали операцию по вывозу ядерщика на территорию, подконтрольную Украине. Соучредитель частной компании Брайан Стерн помог Джону Спору проехать через 30 российских блокпостов на оккупированной территории, скрывая от спецслужб РФ происхождение и профессию американца благодаря отточеным на государственной службе приемам.

В конце концов ученого доставили в Николаев, откуда он выбрался в соседнее государство, где его нашла семья.

Напомним, президент США Джо Байден намерен переманить ведущих российских ученых.