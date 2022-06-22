Аналики Военно-морских сил Германии считают, что в следующие недели Россия не будет пытаться атаковать причернорморские города Украины с воды.

Об этом информирует Hansa.

В частности, глава управления военно-морского флота командования ВМС Бундесвера капитан Штеффан Ланге заявил, что в настоящее время россияне не будут нападать на Николаев либо Одессу морским десантом.

Он также предупредил частные компании, чтобы они не имели никаких дел с Россией в этом регионе, так как она грабит украинские ресурсы на оккупированных территориях и пытается продавать их.

— Каждое судно, которое плывет туда, считается нарушителем эмбарго и отклоняется от курса, — акцентировал Штеффан Ланге.

Напомним,