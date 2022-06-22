Чешская Республика потратила сумму, эквивалентную более чем 291 миллиону евро, на беженцев из Украины, приехавших после российского вторжения.

Об этом пишет Spiegel, сообщает ЭП.

По данным чешского Мифина, более половины этой суммы, около 162 млн евро, пришлось на государственные социальные пособия.

Текущие данные МВД показывают, что более 380 000 украинцев получили вид на жительство в Чехии с начала российского вторжения почти четыре месяца назад.

Беженцы из Украины имеют право на пособие в размере до 5000 крон (200 евро), которое может выплачиваться повторно с месячными интервалами по запросу.

Правительство Чехии указывает, что более 70 000 украинцев уже нашли работу. Государство получает доход от налоговых поступлений и отчислений на социальное страхование.

По данным Евростата, в Чехии был самый низкий уровень безработицы с учетом сезонных колебаний во всем ЕС — 2,4% в апреле.

Напомним, власти Великобритании пересмотрели визовые правила и теперь готовы принимать несовершеннолетних переселенцев из Украины, даже если они подали заявку на въезд в страну без родителей, или других совершеннолетних родственников.