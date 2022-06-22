Генерал-майор Кирилл Буданов, возглавляющий Главное управление разведки Минобороны, заявил, что операция по освобождению южной Украины закончится в Крыму.

Об этом он рассказал в эфире единого телемарафона, передают «Факты».

Директор военной разведки отметил, что Украина поставит точку в деоккупации своих земель на границах 1991 года.

— Все, что я могу сказать — вы это видите: движения вперед идут, мы шаг за шагом освобождаем нашу территорию. И не остановимся, пока не освободим всю нашу территорию Украины. Я еще раз подчеркиваю: до границ на 1991 год, — заверил генерал-майор.

По его словам, наступление будет продолжаться, пока не будут освобождены все утраченные территории. Он добавил, что сейчас прокомментировал контрнаступление на южном фронте не готов.

— Продолжается операция. Если я сейчас буду комментировать ее ход, на 99,9% она не будет удачной, — акцентировал Кирилл Буданов.

Ранее Буданов сообщал, что ресурсов России хватит на 12 месяцев ведения «нормальной войны».