После артиллерийских и ракетных ударов по Новой Каховке в Херсонской области россияне не стали хоронить своих убитых военных, а просто вывезли трупы к аэродрому Чаплинка. Там их сожгли вместе с автомобильными шинами.

Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны.

Помимо кустарной утилизации своего «груза 200» на Херсонщине, россияне стали чаще ходить к врачам в оккупированном Токмаке Запорожской области. Они требуют от медиков справки, в которых говорится, что они неспособны воевать по состоянию здоровья.

В случае отказа они угрожают убийством, а если врачи подобные документы подписывают, то на них давит оккупационная комендатура. В следствие этого ряд медиков срочно уволились и выехали на территорию, подконтрольную Украине, где им ничего не грозит.

Как сообщалось, 16 июня украинские силы разнесли российскую базу в Новой Каховке пуском «Точки-У».