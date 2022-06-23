Командующий армией США в Европе в 2011-2012 годах Марк Хертлинг констатировал, что за время битвы за Донбасс украинская армия так и не потерпела поражение, а значит она способна продолжать сражение за восток страны.

Об этом пишет Die Welt.

Американский генерал заключил, что несмотря на численный перевес в живой силе и технике Россия не смогла создать глубоких прорывом с дальнейшим окружением украинских сил на Донбассе.

— Это боксерский поединок в супертяжелом весе. За два месяца боев не было ни одного нокаута, — отметил Марк Хертлинг.

Военный стратег пишет, что бои всегда идут по одной и той же схеме: Россия направляет вал огня гаубиц и РСЗО, Украина отступает и занимает новые позиции. Затем Россия пытается наступать с разведывательными подразделениями, но с ограниченным количеством танков и пехоты, а Украина начинает контратаку. Украинские сухопутные войска наступают, а русские снова атакуют артиллерией.

По словам Хертлинга, подобные бои можно было наблюдать повсеместно на Донбассе.

Напомним, Марк Хертлинг уже писал, что российская армия представляет из себя печальное зрелище, тогда как украинская отвечает многим стандартам НАТО.