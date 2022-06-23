Кабинет премьер-министра Болгарии Кирила Петкова распущен вотумом недоверия от оппозиционного большинства.

Об этом пишет Dnevnik.

Свалить молодого премьер-министра получилось лишь благодаря партии «Есть такой народ», большая часть парламентариев из которой перетекла в оппозицию к ГЕРБ, ДПС, Вазраждане.

Голосование состоялось в 19:10 и с незначительным перевесом победили противники Кирила Петкова. Однако перед зданием Национальной ассамблей собрались тысячи болгар в знак солидарности с реформатором. После вотума недоверия члены его кабинета были встречены оглушительными аплодисментами на улице.

Правительство во главе с Кириллом Петковым получило вотум недоверия от нового оппозиционного большинства, сформированного в прошлом месяце ГЕРБ, ДПС, Вазраждане и Есть такой народ.

Кирила Петкова по-прежнему поддерживают партии «Мы продолжаем перемены», БСП и «Демократическая Болгария». Теперь у него есть время, чтобы собрать новую коалицию, в противном случае страну ждут новые выборы.

Напомним, болгарский премьер после поездки в Киев заключил, что Украина выиграет войну, начатую Россией.