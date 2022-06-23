Варшаве нужен сильный сосед с высоким экономическим потенциалом и «казной развития на предстоящие десятилетия».

Такое заявление сделал Анджей Дуда на форуме Конгресс 590, передает «Укринформ».

По словам политика, для усиления Польше нужна суверенная Украина как часть объединенной Европы.

— С уверенностью можно сказать, что Украина является сокровищницей на следующие десятилетия развития для нашей части Европы... а также для всего ЕС, — предсказал Анджей Дуда.

Он добавил, что вся польская нация ратует за победу своих соседей и поэтому так активно помогает, в том числе военным путем.

— Украинцы собственной кровью подписывают свое вступление в свободный мир. Запад не может воспринимать это легкомысленно, — заключил польский президент, добавив, что украинцы, как и поляки, не хотят становиться частью «русского мира», а намерены присоединиться к евроатлантическому сообществу.

Как сообщалось, Польша отправила Украине танков, техники и оружия на $2 млрд.