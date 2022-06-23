Латвийский суд отправил под стражу пророссийского активиста Владимира Линдермана, которого считает причастным к оправданиям военных преступлений.

Об этом узнал портал Delfi.

Публициста задержали в Риге, после чего присвоили статус подозреваемого.

Служба государственной безопасности Латвии указала, что активист на регулярной основе глорифицировал действия российской армии в Украине, обеляя ее от преступлений против человечности и военных преступлений.

За мужчиной длительное время наблюдали правоохранительные органы, фиксируя его финансовые связи с Кремлем.

— После вторжения России в Украину СГД зафиксировала, что этот человек в интернет-среде на свободно доступных платформах распространяет для неограниченного круга лиц информацию о военной деятельности России в Украине, подавая события так, как это выгодно Кремлю. 7 июня этого года СГБ начала против указанного лица уголовный процесс согласно 1-й части 74-й статьи Уголовного закона — о прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений. Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что человек за свою деятельность получал финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц, — говорится в публикации.

Расследование дела продолжается, латвийские правоохранители обещают несколько позже опубликовать подробности.