Власти Великобритании ввели санкции в отношении Российской Федерации, которые запрещают экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому, а также биологическому оружию.

Об этом сообщают прокремлевские «РИА Новости»

Кроме того, Лондон ввел запрет на экспорт в РФ топлива для самолетов, а также топливных добавок.

Согласно последней информации руководства Соединенного Королевства, новые рестрикции Великобритании против Российской Федерации также включают в себя дополнительные ограничительные меры против товаров и технологий, необходимых для нефтепереработки.

Кроме того, британские власти запретили экспорт в РФ банкнот фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза. Также санкции включают в себя меры в отношении товаров и технологий, которые связаны с морскими перевозками.

Напомним, российский олигарх, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.