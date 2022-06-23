Власти Великобритании ввели санкции в отношении Российской Федерации, которые запрещают экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому, а также биологическому оружию.
Об этом сообщают прокремлевские «РИА Новости»
Кроме того, Лондон ввел запрет на экспорт в РФ топлива для самолетов, а также топливных добавок.
Согласно последней информации руководства Соединенного Королевства, новые рестрикции Великобритании против Российской Федерации также включают в себя дополнительные ограничительные меры против товаров и технологий, необходимых для нефтепереработки.
Кроме того, британские власти запретили экспорт в РФ банкнот фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза. Также санкции включают в себя меры в отношении товаров и технологий, которые связаны с морскими перевозками.
Напомним, российский олигарх, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.
Власти Великобритании ввели санкции в отношении Российской Федерации, которые запрещают экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому, а также биологическому оружию.
Об этом сообщают прокремлевские «РИА Новости»
Кроме того, Лондон ввел запрет на экспорт в РФ топлива для самолетов, а также топливных добавок.
Согласно последней информации руководства Соединенного Королевства, новые рестрикции Великобритании против Российской Федерации также включают в себя дополнительные ограничительные меры против товаров и технологий, необходимых для нефтепереработки.
Кроме того, британские власти запретили экспорт в РФ банкнот фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза. Также санкции включают в себя меры в отношении товаров и технологий, которые связаны с морскими перевозками.
Напомним, российский олигарх, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.