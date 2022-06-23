Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в ближайшее время Украину ожидают массовые ракетные удары. По его словам, ракетные удары будут связаны с несколькими мероприятиями, в том числе политическими.

Об этом он сообщил в эфире Freedom.

— Россия будет стараться наносить по нам как можно больше ракетных ударов по разным городам Украины. Дальность российских ракет, к сожалению, покрывает всю территорию Украины, — отметил военный эксперт.

Олег Жданов связывает удары с политическими мероприятиями.

— Сегодня (23 июня, —прим.) саммит, который должен дать нам статус кандидата в члены ЕС. 28 июня у нас День Конституции. Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для Путина, — заявил он.

Ранее Олег Жданов заявлял, что деблокада Мариуполя возможна, вследствие успешных действий ВСУ в битве за Донбасс, считает полковник запаса ВСУ.