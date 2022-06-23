Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщил депутата Европарламента Владимира Бильчик в Twitter.

Также статус кандидата на вступление в Евросоюз поддержали и для Молдовы.

— Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС, — отметил он.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидатов странам будет принято на саммите государств-членов ЕС, который начинается сегодня в Брюсселе и продлится два дня.

Напомним, французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.