В Украину прибыли высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, переданные США в рамках военной помощи.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

Он поблагодарил своего американского коллегу — главу Пентагона Ллойда Остина за поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ.

— Лето будет жарким для оккупантов. А для некоторых — последним, — прокомментировал Алексей Резников.

Ранее сообщалось о готовности Пентагона прислать Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в качестве очередного транша военной помощи.