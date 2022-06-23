Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара расследует заявления о том, что украинское зерно было украдено Россией и не позволит ввозить такое зерно в страну.

Об этом сообщает Reuters.

В начале июня посол Киева в Анкаре заявил, что турецкие покупатели были среди тех, кто получал зерно, которое Россия украла у Украины, добавив, что он обратился за помощью к Турции для выявления и задержания лиц, ответственных за эти поставки.

Россия же опровергла обвинения в краже украинского зерна.

— Мы серьезно относимся к каждому заявлению и серьезно их расследуем. Мы каждый раз сообщаем о результатах, особенно украинской стороне, — сказал Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Анкаре.

Напомним, ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Турция — одна из стран, которые покупают украинское зерно, украденное Россией.