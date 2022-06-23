С начала полномасштабной агрессии России 24 февраля в Украину из-за границы вернулись 3,4 миллиона граждан.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 23 июня, передает «Укринформ».

Он отметил, что за это же время из страны выехали 6,1 млн человек. Большинство из них (5,4 миллиона) — это граждане Украины.

Андрей Демченко добавил, что границу со странами ЕС и Молдовой по состоянию на сегодняшний день ежедневно пересекают 85-90 человек в обе стороны. Самый большой поток, как обычно, идет через границу с Польшей.

По информации пограничников Польши, на въезде в Украину по отдельным направлениям есть очереди из легковых автомобилей, а со стороны Украины значительных очередей нет.

— В условиях блокады морских портов, конечно, увеличилась логистика на западных границах, что ведет к возникновению очередей из грузовиков. Поэтому сейчас ведется активная работа по поводу совместных со смежными странами мер для повышения пропускной способности пунктов пропуска, — отметил пресс-секретарь.

Напомним, глава областной военной администрации Виталий Ким советует выехавшим николаевцам пока не возвращаться домой в связи с усилением обстрелов города и части области.