Офицер армии Швеции в звании подполковника Йоаким Паасикиви заявил, что российская артиллерия прицельно бъет по мирным объектам Николаева.

Об этом он рассказал порталу Aftonbladet.

По словам скандинавского военного, Россия полагается на тактику уничтожения экономического потенциала Украины, поэтому во время последних ударов по Николаеву она целилась прежде всего в гражданскую инфраструктуру и объекты.

— Все города разрушаются, везде они мечтают повторить Мариуполь, — объяснил преподаватель стратегии в Шведском колледже национальной обороны.

Подполковник подчеркнул, что Россия сама тщательно пытается вызвать голод в странах Африки, блокируя и уничтожая украинское зерно. При этом в Москве медийно пытаются возложить эту искуственно созданную мировую проблему на страны Запада и США.

— В принципе все укладывается в их логику: экономические объекты для уничтожения экономических возможностей Украины, порты отгрузки пшеницы, инфраструктура. Но также и удары по гражданским целям без разбора, как мы видим здесь. Они хотят создать депрессию в стране, а также используют это оружие: чтобы экспорт пшеницы не работал. Вы хотите сами украсть пшеницу и экспортировать ее и обвиняете НАТО и Украину, что это их вина, — прокомментировал Йоаким Паасикиви ракетные удары и артобстрелы Николаева.

Как сообщалось, блокада портов Николаева и Одессы ускоряет возникновение голода в беднейших странах Африки и Азии.