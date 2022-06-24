Отряд с неонацистскими идеями «Русич» (под командованием Алексея Мильчакова), участвующий во вторжении против Украины, написал для российских солдат инструкцию, где призвал убивать гражданских, если они стали свидетелями военного преступления.

Пошаговые советы размещены на ресурсах штурмовой группы.

Так, прежде всего немецкая разведка в одном из прошломесячных докладов называла формирование «Русич» подразделением идейных неонацистов, которые приехали на войну, чтобы убивать украинцев, основывая на идее о чистоте крови.

В четверг члены «Русича» с грамматическими ошибками написали инструкцию для российских военнослужащих.

— Помните об огромном количестве камер, которые всё фиксируют (закрывайте лицо). Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось свидетелей из числа местных, — гласит одна из рекомендаций.

Также неонацисты советуют солдатам и офицерам РФ, участвующих во вторжении, не принимать еду у местных, не пользоваться телефонами и не выдавать положение своего подразделения по фотоснимкам.

На возмущение украинцев по поводу открытых призывов к казни гражданских лиц отряд опубликовал сообщение такого содержания.

— Война на истребление. А чего вы хотели? Мы ерунды не посоветуем, — открыто написали бойцы «Русича».

Напомним, канадские добровольцы, воюющие на стороне Украины в Херсонской области, сумели уничтожить двух российских наемников из частной военной компании Вагнера.