Индия проводит сертификацию безопасности для десятков судов российской подсанкционной компании Совкомфлот, что позволит им продолжить экспорт нефти в Индию и другие страны после того, как западные сертификационные компании отказались от своих услуг из-за санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.

Сертификация суден Индийским регистратором судоходства IRClass (одной из ведущих в мире классификационных компаний) — последнее звено в цепи оформления документов после страхового покрытия, необходимого для поддержки государственного танкерного флота РФ Совкомфлота и доставки российской сырой нефти на зарубежные рынки.

Компания сертифицировала более 80 судов, находящихся под управлением SCF Management Services. На сайте Совкомфлота SCF Management Services указана как дочерняя компания, она базируется в Дубае.

По словам собеседника агентства в судоходстве в Индии, большинство судов Совкомфлота уже перешли на IRClass через дубайское подразделение.

Классификационные общества подтверждают, что суда безопасны и пригодны к мореходству, что важно для страхования и доступа к портам. Западные сертификаторы перестали предоставлять свои услуги России после введение санкций за вторжения российской армии в Украину.

В частности, из-за санкций свои услуги российским суднам перестали предоставлять компании из Британии, Норвегии, Франции и США.

Сертификатор Индии является одним из 11 членов Международной ассоциации классификационных обществ IACS. Это ведущие сертификаторы, на которые приходится более 90% мирового грузотоннажа.

В то же время в IRClass заявили, что «индийский классификатор судоходства, как международное общество классификации судов, повторяет, что мы не сертифицировали принадлежащие суда под флагом или управляются российскими компаниями». Комментировать связь дубайского подразделения с его российским материнским подразделением в IRClass отказались.

Ранее сообщалось, что Индия пытается получить большие скидки на российскую нефть и хочет покупать ее по цене ниже 70 долларов за баррель.