Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар заявил, что между Киевом и Москвой найден «общий консенсус» про разблокированию экспорта из черноморских портов.

Об этом он рассказал изданию Hurriyet.

Турецкий министр заверил, что переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки и стороны пришли к некой договоренности.

— Достигнут общий консенсус по созданию в Стамбуле центра для безопасной и бесперебойной работы и управления этой деятельностью (экспортом зерна) турецкими, российскими и украинскими военными совместно, а также с ООН, — сообщил Хулуси Акар.

Турецкие медиа добавляют, что «в ближайшие несколько дней могут быть положительные сдвиги и могут быть приняты конкретные меры».

Как сообщалось, блокада портов Николаева и Одессы ускоряет возникновение голода в беднейших странах Африки и Азии.