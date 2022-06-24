Суд в Минске приговорил к трем годам ограничения свободы редактора «Википедии» Марка Бернштейна, обвиняемого в «грубом нарушении порядка».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Zerkalo.io.

Отмечается, что мужчину освободили в зале суда. Он подтвердил, что находится на свободе и «здоров физически и психически».

Марк Бернштейн – известный активист и популяризатор свободной «Википедии», входящий в топ-50 редакторов русскоязычной «Википедии», автор более 200 тысяч правок и ряда статей, в частности о Холокосте и истории СССР.

Марк Бернштейн был задержан 11 марта. Сообщения об аресте в своем канале силовики сопровождали подписью: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». Ему дали 15 суток якобы за неповиновение.

Днем ранее один из российских пропагандистских Telegram-каналов опубликовал личные данные Бернштейна и обвинил его в нарушении нового российского «закона о фейках» из-за внесения правок в статьи «Википедии» о нападении России на Украину.

Впоследствии Марку Бернштейну предъявили обвинения по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».

Напомним, Таганский суд города Москва, успевший за прошедшие сутки оштрафовать компанию Meta за пропаганду ЛГБТ, взялся за Википедию.