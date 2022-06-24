Спутниковые снимки разрушений в Николаевском порту

Уничтожение крупного хранилища пшеницы в Николаеве повлияло на стоимость зерна в Европе.

Об этом пишет Brecorder.

Трейдеры биржи Euronext с осторожностью отреагировали на российский ракетный удар по зерновому терминалу в южноукраинском порту Николаева. Игроки не рискуют заключать сделки на выкуп заблокированной пшеницы, что сказывается на ценах.

Они сомневаются в перспективах дипломатической договоренности между Украиной и Москвой по созданию морского коридора для экспорта зерновых из украинских портов, которые заблокировал российский флот.

Напомним, оккупанты нанесли удар по продовольственной инфраструктуре города 6 июня. Глава европейской дипломатии Боррель назвал поврежденный терминал вторым по величине в Украине.