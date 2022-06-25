Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что требования России относительно проверок каждого корабля, выходящего из украинских портов, «лишены смысла».

Об этом Энтони Блинкен заявил в пятницу в Берлине, отвечая на вопросы корреспондента CNN, сообщает Европейская правда.

— Какое право, по какой логике Россия настаивает на проверке суверенных украинских кораблей, выходящих из украинских портов в другие страны? Это лишено смысла, — считает он.

По мнению государственного секретаря США, заявления Москвы о необходимости проверки украинских кораблей «создают потенциальный риск меры российских кораблей для нападения на Одессу».

— Поэтому украинцы должны быть уверены, что, делая во что бы то ни стало для выхода своих кораблей из порта, Россия не воспользуется этим и не позволит зайти российским кораблям для нападения на Одессу, — подчеркнул Энтони Блинкен.

Он также выразил поддержку работе ООН, которая пытается найти решение о разблокировании портов и вывозе украинского продовольствия.

— ООН и его генеральный секретарь очень настойчиво работают для того, чтобы достичь определенного решения, которое позволит создать путь для украинских кораблей из Одессы, а значит продовольствие и зерно. Мы очень поддерживаем эти усилия, — сказал госсекретарь.

Напомним, ранее Энтони Блинкен сказал, что Россия блокирует украинское экспортное зерно с целью шантажировать мир обострением продовольственного кризиса.