Европейский совет заявил в пятницу, что поддержал предложение Еврокомиссии о том, чтобы Хорватия ввела евро с 1 января 2023 года.

Об этом говорится в заключении саммита ЕС, сообщает Европейская правда.

— Европейский совет приветствует выполнение Хорватией всех критериев сближения, изложенных в Договоре. Она одобряет предложение Комиссии по поводу того, чтобы Хорватия ввела евро 1 января 2023 года, и предлагает Совету ЕС быстро принять соответствующие предложения Комиссии, – говорится в заключении.

1 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк дали положительные оценки прогрессу Хорватии по переходу в евро с начала следующего года.

Группа министров финансов еврозоны заявила на прошлой неделе, что рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны. Ожидается, что официальное решение по переходу Хорватии на евро будет принято 12 июля, заявил министр финансов Хорватии Здравко Марич.

10 июля 2020 Хорватия вместе с Болгарией присоединилась к механизму обменного курса (ERM II), который рассматривается как учебная площадка для принятия евро, и к банковскому союзу ЕС.

Ранее сообщалось, что хорватские законодатели одобрили закон, открывающий путь к введению евро в следующем году.