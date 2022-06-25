Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу считает, что приднестровский конфликт не помешает Молдове в дальнейшем вступить в ЕС, а заявления приднестровской власти о нежелании вступать в ЕС — «чушь, сказанная по указанию России».

Об этом Гросу заявил в эфире Moldova 1, сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker.

— Некоторые их (Приднестровье, — прим.) заявления носят воинственный характер, но это не их мнение. Они передают то, что им говорят в России. Какая-то чушь, которую они время от времени несут, чтобы показать свои мускулы, — считает спикер.

По его мнению, приднестровский конфликт не станет препятствием вступлению Молдовы в ЕС. Ведь есть пример стран, которые приобрели статус кандидата и даже стали членами ЕС, несмотря на наличие похожей ситуации.

— У нас уникальный случай. Хотя на территории Молдовы есть сепаратистский регион, нам удается не допускать эскалации ситуации там, размораживания конфликта, – считает Игорь Гросу.

По мнению спикера парламента Молдовы, жители Приднестровья с началом полномасштабной войны в Украине «поняли, где они будут чувствовать себя в большей безопасности — а именно, на правом берегу Днестра, в Румынии, в ЕС».

— Даже так называемое руководство приднестровского региона убедилось, насколько важно сотрудничать с ЕС. Возможно, они еще далеки от европейских ценностей, но в экономическом плане они прекрасно понимают, какие экономические преимущества дает ЕС. Они даже переживают, что если, не дай бог, конфликт обострится, они многое потеряют, – добавил Игорь Гросу.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.