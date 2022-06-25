Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил Йенс Столтенберг, что оборонительному союзу нужно трансформироваться для эффективного противостояния России.

Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

Председатель НАТО подчеркнул, что страны-члены альянса будут только наращивать помощь Украине в ее сдерживании российской агрессии.

— Центральные решения о будущем НАТО принимаются в Мадриде. Мы примем новую стратегическую концепцию, усилим обороноспособность и примем комплексный пакет помощи для Украины, — анонсировал Йенс Столнберг.

Согласно его словам, после вторжения в Украину Россия стала потенциальным врагом альянса под первым номером.

— Сегодня Россия несет ответственность за крупнейшую войну в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Россия перестала быть стратегическим партнером. Он представляет собой наибольшую непосредственную угрозу нашей безопасности и нашим ценностям, что найдет отражение в новой концепции, — разъяснил генсек НАТО.

Напомним, Йенс Столтенберг ожидает, что страны-члены Альянса помогут Украине перейти с советского оружия на современные западные образцы.