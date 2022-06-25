С начала июня высшее командование России, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине.

Об этом, как пишет Европейская правда, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В частности, были отстранены командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Дворников некоторое время, вероятно, исполнял обязанности главного оперативного командира в Украине.

Теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, говорится в сообщении. Южный военный округ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.

В течение более 30 лет, как утверждается, карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Глава правительства Британии Борис Джонсон ранее заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов.

В то же время, он предупредил британцев, что нужно «приготовиться к долгой войне».

Ранее сообщалось, что главарь самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин уволил так называемое «правительство».