Глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду рассказал евродепутатам о российских обстрелах портов Николаева.

Об этом народный депутат сказал во время встречи с европарламентариями во Львове, а также добавил, что Украина рассчитывает на помощь стран Европы в решении вопроса экспорта зерновых.

Украину посетили евродепутаты политической группы «Восстановить Европу» Дачьян Чолош, Джереми Десерль, Мария Сорая Родригес Рамос и Яна Тоом. Вместе с народными депутатами они осмотрели производственные мощности аграриев Львовской области.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос налаживания новой логистики в военное время, героизм украинских фермеров, выживающих в условиях дефицита топлива и сложных прогнозов на посевную в следующем году, а также ракетные обстрелы российскими войсками терминалов в портах, в частности Николаева.

Глава комитета сообщил, что в этом году по прогнозам урожай зерновых в Украине составит около 50 миллионов тонн. И хотя в прошлом году эта цифра была выше и составляла 86 миллионов тонн, для внутренних нужд страны этого будет достаточно. Однако на сегодняшний день остро стоит вопрос экспорта, хранения урожая и финансовых возможностей аграриев на следующую посевную.

— Мы как народные депутаты работаем над инициативами, которые должны упростить работу аграриев. Это и более быстрые процессы регистрации техники и упрощенные требования к перевозке животных и семян, контролируем и требуем поддержки от служб, влияющих на работу отрасли. Я лично нахожусь на постоянной связи с фермерами южных территорий, работающих рядом с линией фронта, – отметил Александр Гайду

Он также подчеркнул необходимость поддержки Украины странами Европы в вопросе поиска новых логистических маршрутов экспорта зерна: «Нам очень нужна поддержка и помощь международных партнеров в совершенствовании логистики. И мы очень надеемся, что она не заставит себя ждать».

Напомним, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики рассказал, что украинские аграрии продолжают внедрять инновации, несмотря на войну.