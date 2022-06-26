Группа депутатов партии президента Франции Эммануэля Макрона предложит одобрить законопроект о включении права на аборт в конституцию страны.

Об этом говорится в заявлении двух членов французского парламента в субботу, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство АР.

Право на аборт во Франции уже закреплено в законе 1975 года, который касается добровольного прерывания беременности.

Между тем, конституционный закон закрепит право на аборт для будущих поколений, заявила Мари-Пьер Риксен, член парламента и член партии «Возрождение».

— Случившееся в другом месте не должно произойти во Франции, — сказала Мари-Пьер Риксен.

Законопроект будет включать положение, которое исключит возможность лишения лица права на добровольное прерывание беременности.

Этот шаг будет сделан после того, как Верховный суд США отменил постановление 50-летней давности, которое давало женщинам право на аборты.

Орор Берж, лидерка партийной группы Макрона в парламенте, заявила, что решение Верховного суда США об отмене права на аборт является "катастрофой для женщин по всему миру».

Макрон выразил солидарность с женщинами в США после решения Верховного суда США, заявив, что оно подрывает свободы женщин.

— Аборт – это основное право всех женщин. Его нужно защищать, — написал президент Франции в Twitter поздно вечером в пятницу.

Напомним, Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала в пятницу декларацию о намерениях сотрудничества между Офисом генпрокурора и Управлением уголовных дел и помилований Министерства юстиции, Генеральной прокуратурой при Апелляционном суде Парижа и Национальной прокуратурой по борьбе с терроризмом Франции.